С чемпионата России по альпинизму привезли «серебро» и «бронзу»

Севастопольские альпинисты провезли с чемпионата России по альпинизму в скальном классе серебряную и бронзовую награды. Об этом сообщается на странице городской Федерации альпинизма и скалолазания.

Соревнования проходили в Республике Северная Осетия — Алания в формате

«Марафон».

Всего в соревнованиях приняли участие 16 команд, спортсмены которых в течение трех дней преодолевали маршруты разной категории сложности.

Севастопольцы это сделали блестяще. В результате наши спортсмены завоевали две медали: второе место среди мужчин заняли Игорь Ткачев и Иван Добрыдин, среди женщин третье место отстояли Мария Звягина и Елена Левина. Еще одно престижное седьмое место – у нашего Константина Комарова, преодолевшего дистанцию в паре с альпинистом из Иркутска.

В Федерации подчеркивается, что все севастопольские спортсмены воспитываются в севастопольской спортшколе №7 и являются членами сборной команды города Севастополя по альпинизму.