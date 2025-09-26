Проведут соревнования в честь гвардии капитана Алексея Охоты

Второе мероприятие проекта «Позывной «МОРПЕХ» проходит 26 сентября в образовательном центре микрорайона бухты Казачья. Это состязание посвящено памяти военнослужащего 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Алексея Охоты, погибшего на спецоперации.

Запланированы: соревнования по спортивному туризму, лазертаг, сборка-разборка автомата Калашникова, историческая викторина, мастер-класс по управлению беспилотниками, выступление спортсменов-богатырей.

На старт выйдут пять команд по 12 участников — учащиеся образовательного центра.

Первое соревнование проекта «Позывной «МОРПЕХ» прошло в августе в филиале парка «Патриот». Его посвятили памяти командира 1-й разведроты, гвардии капитана Аскара Конарбаева, который погиб в марте 2022 года. Боец был посмертно награжден Орденом Мужества.

Всего соревнований будет четыре, каждое посвящено памяти погибших бойцов — героев специальной военной операции. Финальная встреча победителей состоится в декабре в музейном комплексе «35-я береговая батарея».

Соревнования организует Международное богатырское движение «Сильнейшая нация мира» совместно с департаментом внутренней политики Севастополя и Черноморским флотом.