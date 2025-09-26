Подпорную стену на Советской отремонтируют в историческом виде

Речь идет о капитальном ремонте подпорной стены у дома на улице Советской, 57. Проект его проведения обсудили 25 сентября на заседании Архитектурно-художественного совета Севастополя.

Как прозвучало на заседании, нынешнее состояние стены требует проведения ремонтно-восстановительных работ: разрушается кладка, на отдельных участках она залита бетоном. Между тем, подпорная стена частично находится в границах территории объекта культурного наследия регионального значения — средней школы №3, бывшего Константиновского реального училища.

Проектировщики провели инвентаризацию зеленых насаждений: срубят лишь одно здоровое дерево, корни которого разрушают кладку, да еще десяток сухих деревьев.

В результате обследования выяснилось, что подпорная стена состоит из двух частей, сложенных из двух разных материалов: ракушечника и бутового камня. Отчасти в этом и состоит сложность ремонта.

В план капремонта входит демонтаж и восстановление кладки подпорных стен с совмещением ракушечника и бута, устройство ограждения и водоотводного лотка, усиление прочностных характеристик подпорной стены. Еще одно проектное решение — установить металлическое ограждение для обеспечения безопасности учащихся.

Члены Архсовета немного поспорили, не стоит ли выложить всю стену из только бутового камня. Однако представитель Севнаследия настояла на сохранении исторического облика стены, а проектировщики напомнили, что речь идет о капремонте, а не о реставрации.