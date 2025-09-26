На 500-рублевой банкноте изобразят достопримечательности Пятигорска

Центробанк России начал работу над созданием новой банкноты номиналом 500 рублей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Белов.

«Да, мы начали работать над созданием банкноты номиналом 500 рублей. Новая пятисотка будет выполнена в таких же сиренево-фиолетовых оттенках, что и ее предшественница», — рассказал С.Белов в интервью РИА Новости.

Центробанк придерживается цветовой палитры, характерной для банкнот образца 1997 года, чтобы люди могли легко распознавать номиналы. Новая купюра будет посвящена Северо-Кавказскому федеральному округу и его центру — городу Пятигорску.

«В конце сентября планируем провести заседание Консультативного совета, — уточнил С.Беглов.— Его участники определят перечень объектов, которые затем мы вынесем на общественное онлайн голосование».

В 2024 году скоростной теплоход «Метеор» стал лидером в голосовании по выбору символов для банкноты номиналом 1000 рублей, посвященной Приволжскому федеральному округу. Он набрал более 147 тысяч голосов.

Выпуск в обращение новых купюр номиналом 10, 50 и 500 рублей отложили на 2028 год. Регулятор объяснил это изменениями в подходах к разработке дизайна.