Михаил Развожаев второй раз вступил в должность Губернатора Севастополя

Церемония была скромной и прошла в зале заседаний правительства города.

Избранный губернатор 26 сентября принес присягу на верность народу, Конституции Российской Федерации и Уставу города.

«Вступая в должность Губернатора города Севастополя, клянусь соблюдать Конституцию Российской Федерации, федеральное законодательство, Устав и законы города Севастополя, честно и добросовестно исполнять возложенные на меня обязанности, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всемерно способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — пообещал М.Развожаев.

На торжественной церемонии присутствовали: заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Южном федеральном округе Кирилл Степанов, председатель Законодательного Собрания Севастополя Владимир Немцев, прокурор города Андрей Шевцов, члены городского правительства.

Избирательная комиссия Севастополя 16 сентября утвердила результаты выборов главы региона, в которых победу одержал М.Развожаев с результатом 194 995 голосов — 81,73%. В выборах приняло участие 66,96% включенных в списки избирателей.

Первый раз М.Развожаева избрали губернатором Севастополя в 2020 году. Принимал присягу он в Екатерининском зале ДОФа при бо́льшем количестве публики.

М.Развожаеву 44 года. Он уроженец Красноярска, по специальности — преподаватель истории. Начинал политическую карьеру в администрации губернатора родного сибирского края. Следующая ступень — 2014 год — работа в Министерстве по делам Северного Кавказа и параллельно — учеба в Высшей школе госуправления. Осенью 2018-го М.Развожаев чуть больше месяца руководил Республикой Хакассией, пока там не прошли выборы губернатора. После — возглавил ОНФ.

Временно исполняющим обязанности губернатора Севастополя он назначен указом Президента 11 июля 2019 года. Ранее этот пост занимал Дмитрий Овсянников, подавший в отставку по собственному желанию

М.Развождаев женат, имеет дочь и сына.