Фасад отремонтируют до первоначального вида

Проект капитального ремонта нежилого административного здания с пристройками рассмотрели 25 сентября на заседании Архитектурно-художественного совета. Здание находится на территории исторического поселения, но не является объектом культурного наследия. Вместе с тем, это часть целостного архитектурного ансамбля центра города. Собственно, сам проект капремонта был готов еще в 2019 году, но только теперь был представлен на обсуждение. В настоящее время здание находится в оперативном управлении УМВД, сотрудники которого и занимаются вопросами его капремонта.

Как сообщил докладчик, первые два этажа изначально построены из инкерманских блоков, третий был надстроен и облицован инкерманской плиткой. В прежние годы здание было оштукатурено и покрашено белой краской. В планах ремонтников – все это отшлифовать, гидрофобизировать, защитить противосолевым покрытием, после чего восстановить.

На обсуждение членов Арх-худсовета вынесли сразу несколько вопросов, в том числе о том, чтобы переместить основной вход в сторону существующих ворот. Причина — прежний вход неудобен в эксплуатации, поскольку выходит на проезжую часть. Новый сделают архитектурно идентичным существующему. Такое решение, по мнению разработчиков, позволит повысить КПД внутренних помещений, здание получается коридорного типа.

Существующие ворота предполагается убрать вовсе, а вместо них сделать входную группу, с элементами благоустройства, видеонаблюдением и круглосуточной охраной. Таким образом, в обновленном здании предполагаются три входа.

Еще одним изменением станет замена старого козырька над входом, сваренного из швеллера, на прозрачный, что значительно облегчит общий вид здания. В целом, предложенный проект капремонта здания был назван членами Арх-худсовета образцовым. По предложению заказчика, они также согласовали устройство подсветки фасада, по примеру той, что выполнена на ул.Ленина, 66.

Ремонт здания собираются начать в ближайшее время.