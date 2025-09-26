Дизайн-код Севастополя на федералов не действует

Так ответили «Севастопольской газете» на вопрос о излишней помпезности вывесок на некоторых госучреждениях.

В этот раз нас удивил размер вывески, смонтированной на фасаде ремонтируемого здания когда-то санэпидстанции на ул.Коммунистической. Теперь во всю ширину здания на втором его этаже размещено: «ФБУЗ Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Крым и городе федерального значения Севастополе».

Надпись можно прочесть разве что с противоположной стороны улицы. В диагональном ракурсе и снизу она не читается вовсе.

На всю ширину установили подсветку надписи, которая, видимо, должна стать путеводителем для посетителей учреждения в темное время суток.

Как мы помним, в Севастополе долго обсуждались цвета и размеры вывесок, допустимые к установке. Даже специальный документ — дизайн-код разработали, чтобы всё было скромно и не нарушало городские пейзажи.

— Согласуется ли эта вывеска с дизайн-кодом? — этот вопрос «Севастопольская газета» адресовала городскому департаменту архитектуры.

Как оказалось, согласовывать ее не нужно.

«Порядок размещения информационных конструкций на территории города Севастополя установлен Правилами размещения и содержания информационных конструкций в городе Севастополя, утвержденными постановлением правительства Севастополя от 17.10.2014 г. №396). В соответствии с пунктом 3.4 Правил, на территории города Севастополя допускается размещение указателей местоположения федеральных государственных предприятий и учреждений», — читаем в ответе.

Далее указывается, что из совокупности норм, установленных этими правилами, следует, что вышеуказанные информационные конструкции не подлежат согласованию с департаментом.

«Постановлением правительства Севастополя от 27.02.2025 №78-ПП «Об утверждении дизайн-кода города федерального значения Севастополя» требования к внешнему виду информационных конструкций не устанавливаются», — резюмировано в ответе на запрос.

Как говорится, теперь все стало понятно. Кроме целесообразности такого рода громадных вывесок.