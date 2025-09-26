Андрей Граничка в очередной раз стал чемпионом мира

Спортсмен Центра спортивной подготовки Андрей Граничка стал чемпионом мира по паралимпийскому плаванию 2025 года.

Севастопольский пловец участвует в главных состязаниях сезона 2025 года в составе сборной России. В Сингапуре с 21 по 27 сентября за медали Чемпионата мира борются почти 600 спортсменов из 74 стран.

Подопечный тренера Ирины Мащенко севастопольского Центра «Инваспорт» А.Граничка выиграл заплыв на своей коронной дистанции 100 м брассом в классе SB5 с результатом — 1:27`30, сообщили в Центре спортивной подготовки сборных команд Севастополя. Также пловец был третьим на дистанции 400 м вольным стилем в классе S6.

28-летний А.Граничка — чемпион и призер Паралимпийских игр в Токио, многократный чемпион и призер чемпионатов мира, мастер спорта России международного класса по плаванию среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата.