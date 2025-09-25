Женщину убил газовый котел

В Севастополе следствие предъявило обвинение местному мастеру после трагического случая в частном доме. Мужчина устанавливал газовое оборудование, однако сделал это некачественно.

Утечка газа привела к трагедии

В августе 2023-го мастер заключил договор на установку теплого пола и газового котла в частном доме в селе Флотское. Работы были выполнены к декабрю. В том же месяце провели первичный пуск газа и пуско-наладочные работы котла. Оборудование было подключено без устройства вытяжной вентиляции и сигнализации на утечку газа. Как позже выяснилось, газовщик негерметично установил переходник в месте присоединения гибкого шланга к котлу, что привело к утечке газа.

Утром 10 декабря, когда собственник дома и проживающая с ним женщина зашли внутрь, накопившаяся газо-воздушная смесь воспламенилась. Мужчина получил ожоги 1-3 степени четверти поверхности тела, а женщина — 59%. Через несколько дней она скончалась в больнице.

Расследование по уголовному делу по статье выполнение работ и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, если они повлекли по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть человека, провел следственный отдел по Балаклавскому району Севастополя ГСУ СК России.