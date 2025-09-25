Здание прокуратуры Нахимовского района преобразят

Проект капитального ремонта здания районной прокуратуры на ул. Рабочей, 18 представили на заседании Архитектурно-художественного совета в режиме видеоконференции.

Как пояснили разработчики, ключевая задача проекта — найти баланс между функциональностью, эстетикой и уважением к контексту.

Здание 1950 года постройки — не объект культурного наследия, но находится в историческом поселении. Изначально это был жилой дом на 24 квартиры, но с тех пор многое изменилось: теперь здание является режимным объектом, что предполагает учет соответствующей специфики.

Современный вид здания далек от идеального, налицо физический и моральный износ конструкций и фасада. Инженерные сети устарели, отмостка отсутствует, а территория не благоустроена. Всё это обещали изменить.

Ключевые принципы подхода: строгость, достоинство и лаконизм. Потому в качестве цветового решения проектировщики предложили сдержанную классическую цветовую палитру на основе оттенков бежевого, светло-серого и антрацитового, что должно создавать ощущение спокойствия, устойчивости и надежности.

В качестве отделки фасада рассматривается плитка из ракушечника, а цоколя — бетонная плитка «рваный камень». Кровля — из металлопрофиля антрацитово-серого цвета, в тон ему — ограждение.

Разработчики также предложили обновить карнизы, а на фасаде разместить надпись: «Прокуратура Нахимовского района Севастополя». Также сохранят исторические балконы и кованные решетки, кондиционеры выведут на торцы здания.

В процессе обсуждения выяснилось, что проектом предусмотрен почти полный демонтаж старых архитектурных элементов и замена их на аналогичные.

Больше всего вопросов у членов Архсовета вызвало цветовое решение стен и крыши. Предложенное показалось им слишком темным и не соответствующим утвержденному дизайн-коду Севастополя.

По мнению члена Архсовета Людмилы Борденюк, облицовка плиткой из ракушки также недопустима. В рамках полемики дело даже дошло до вопроса: «Вы были на месте?»

Впрочем, проектировщики сослались на скаженную цветопередачу и пообещали передать образцы, соотнеся их с дизайн-кодом. В случае чего, поменять RAL (международная система соответствия цветов). На этом члены совета и остановились, в целом согласившись с предложенным проектом.