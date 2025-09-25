В Севастополе увековечили память о Юрии Лужкове

На фасаде здания Дома Москвы на пл.Нахимова открыли мемориальную доску, посвященную бывшему московскому мэру Юрию Лужкову. Он внес огромный вклад в поддержку Севастополя и Черноморского флота на рубеже веков.

Когда российский Черноморский флот находился в тяжелом положении — фактически без финансирования, Ю.Лужков организовал шефскую помощь: за столичными префектурами закрепили корабли и флотские подразделения. На деньги правительства Москвы и при непосредственном участии мэра в Севастополе построили: дом Москвы, 37 жилых домов для моряков-черноморцев, детсад, школу, филиал МГУ, капитально отремонтировали здания Дома офицеров флота, Матросского клуба и многое другое.

Ю.Лужков первым из российских политиков в 2008 году во время празднования 225-летия Черноморского флота в Севастополе заявил с трибуны, что вопрос о принадлежности города окончательно еще не решен и Россия имеет все государственные права на его территорию.

— Юрий Михайлович Лужков внес большой вклад в сохранение Севастополя и Черноморского флота. То, что сегодня увековечили его память — очень хорошо. Почему? К нам сейчас переезжает много людей, которые не знают и не могут знать о тех событиях в деталях, как на самом деле все было. Как было тяжело и трудно, и какую роль Юрий Михайлович сыграл. Теперь, когда память о нем увековечена, она останется в истории города, — рассказал «Севастопольской газете» активный участник событий тех лет, а ныне директор Морской библиотеки Николай Краснолицкий.

Он выразил надежду, что Московской школе, которую построил Ю.Лужков, сейчас это школа №48, также присвоят его имя.

— Лужков лично принимал участие в открытии школы. Она находилась в подчинении Министерства обороны России, а не Министерства образования Украины. В ней школьники учились по российской программе, а выпускники сразу могли ехать в Москву и другие города России поступать в вузы, потому что имели российский диплом. Юрий Михайлович смотрел далеко на перспективу, уделял особое внимание воспитанию севастопольцев на территории Украины. В те времена это было сложно и революционно, — отметил Н. Краснолицкий.

— Для меня это честь участвовать в этом значимом и важном мероприятии. Тот вклад, который внес Юрий Михайлович Лужков и ректор МГУ Садовничий в открытие Черноморского филиала Московского государственного университета в Севастополе, студенты и сотрудники филиала всегда будут помнить. Они в то сложное время поддержали систему Российского образования и запустили работу учебного учреждения, которое осуществляло свою образовательную деятельность на территории иностранного государства, — подчеркнула директор филиала МГУ в Севастополе Ольга Шпырко.

Идея увековечивания памяти Юрия Лужкова инициирована фондом его имени. Бронзовый барельеф бывшего мэра российской столицы изваял скульптор Салават Щербаков.

Участники открытия памятной доски почтили память политика минутой молчания и возложили цветы к его мемориалу.