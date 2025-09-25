Украл орден Ленина, чтобы продать

В дежурную часть Ялты поступило заявление от местного жителя, о пропаже из квартиры награды, доставшейся ему по наследству от отца. Орден представляет не только историческую ценность, но и материальную.

Сотрудники уголовного розыска установили подозреваемого. 43-летний приезжий мужчина, ранее неоднократно гостивший у потерпевшего, знал, где хранится награда. Когда хозяин квартиры ненадолго вышел на улицу, похитил орден, чтобы продать.

Благодаря оперативным действиям полицейских попытка распорядиться похищенным имуществом была пресечена. Орден изъят и будет возвращен законному владельцу.

По факту кражи ялтинским отделом дознания УМВД России возбуждено уголовное дело по статье «Приобретение или сбыт официальных документов и государственных наград». Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Справка

Орден Ленина — высшая государственная награда СССР. С 1930 года материал, из которого изготовлялся орден, несколько раз меняли. Сначала его отливали из серебра с золотым ободком, потом — из золота 750-й пробы. Следующее изменение — из золота и платины. Окончательно орден стали изготовлять из золота 950-й пробы. Чистого золота в ордене 28 г, платины — 2,75 г.

Орденом Ленина награждались практически все советские руководители и военачальники высшего ранга, целый ряд из них — многократно. Рекорд — 11 раз — у Министра внешней торговли СССР Николая Патоличева и маршала Дмитрия Устинова. У Леонида Брежнева было восемь орденов Ленина.