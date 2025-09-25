Противоаварийные работы в кинотеатре «Родина» завершены

Объект культурного наследия на набережной в Балаклаве готовят к реставрации и современному использованию.

На объекте культурного наследия «Кинотеатр «Монпепос» (так называется объект в официальных документах) прошли первоочередные противоаварийные мероприятия и состоялась приемка работ, сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

Территорию огородили и очистили от бытового мусора. В кинотеатре на летней сцене устранили протекания крыши, которые не давали просохнуть конструкциям. На окнооных проемах установили защитные щиты, дверные — закрыли временными металлическими дверьми.

Восстановление кинотеатра — дорогостоящий и сложный проект. Статус объекта культурного наследия диктует жесткие правила реставрации. Здание будут приводить к историческому виду начала ХХ века. При этом «Родина» сохранит свое историческое назначение: после завершения реставрации здесь будут показывать кино.

Губернатор напомнил, что кинотеатром теперь владеет частная фирма. Работы проводятся за ее счет: «Реставрация кинотеатра обойдется в сотни миллионов рублей, но это будут не бюджетные, а частные средства нового собственника».

Будет и кинотеатр, и кафе, и котельная

Проект реставрации и приспособления для современного использования кинотеатра предлагает в том числе благоустройство территории двора: озеленение, мощение площадок, возведение пергол для создания теневой зоны во время летнего зноя и защиты в дождливую погоду. Также задумано устройство летнего кафетерия с посадочными местами на открытой территории летнего кинотеатра и на террасе второго этажа кафетерия. На этот второй этаж будет вести открытая металлическая лестница.

Все конструкции запроектированы легковозводимыми и некапитальными. Они могут быть легко демонтированы без вреда объекту культурного наследия и его территории.

При этом некапитальное сооружение — летнее кафе выйдет за пределы территории объекта культурного наследия. Но лишь на полтора метра, обещают проектанты.

Со стороны южного фасада «Родины» построят модульную газовую котельную для обеспечения кинотеатра отоплением и горячей водой.