Получила срок за ложное обвинение в изнасиловании

Кировский районный суд Республики Крым вынес приговор 55-летней жительнице села Айвазовское, ранее уже имевшей проблемы с законом. Ее признали виновной в вымогательстве денег шантажом.

Вечером 27 мая пьяная женщина попросила соседа одолжить ей 10 тысяч рублей. За отказ шантажистка пригрозила обратиться в полицию с заявлением об изнасиловании.

В суде женщина призналась, что была сильно пьянa и испытывала финансовые трудности. Она подтвердила, что понимала неправомерность своих действий, раскаялась в содеянном и в будущем так поступать не будет.

За ложное обвинение соседа в изнасиловании подсудимая проведет год и пять месяцев в колонии общего режима.

Решение суда пока не вступило в силу.