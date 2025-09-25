Перебои с бензином обещают ликвидировать

Дефицит бензина марки Аи-95 на полуострове планируют ликвидировать в течение двух дней, Аи-92 — в течение двух недель, сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«В течение двух дней планируется обеспечить автозаправочные станции необходимым объемом бензина марки Аи-95. В течение двух недель будет решен вопрос по наличию бензина марки Аи-92», — цитирует ТАСС телеграм-канал С.Аксенова.

Глава Крыма призвал автомобилистов набраться терпения.

Обещает завоз на ТЭС

Вопрос дефицита бензина отметил в своих соцсетях и губернатор Севастополя: «Вижу, что не стихают ваши вопросы про бензин. Главный из них: почему возникли перебои с бензином ходовых марок АИ-92 и АИ-95. Те, кто читают федеральные новости, понимают ситуацию с НПЗ».

Он напомнил, что топливо на полуостров доставляют морским транспортом: любой шторм, ограничения судоходства нарушают график поставок.

По данным губернатора, партия АИ-95 вечером 24 сентября доставлена в Севастополь. «95-й будет на заправках ТЭС. На подходе еще одна крупная поставка АИ-95. С этим видом топлива проблем на ТЭСе в ближайшее время не будет. По АИ-92 пока есть сложности. Сообщу конкретику дополнительно. С ДТ — перебоев нет», — отчитался губернатор.

Для общественного транспорта, скорой помощи, пожарных и прочих служб есть неприкосновенный запас топлива.

Перебои с августа

На заправках в Республике Крым и Севастополе с середины августа дефицит 92-го и 95-го бензина. По ряду АЗС топливо этих марок отсутствует, а на некоторых АЗС его выдают по талонам.

Ранее председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк призвал граждан не создавать искусственный спрос и не покупать топливо про запас.