Литературную премию имени Льва Толстого вручили историкам

Из десяти произведений, представленных на конкурсный отбор, жюри толстовской премии отобрало два: роман-эпос Евгения Решетова «Просто была война. Несколько дней жаркого лета 1942» и записки историка-архивиста Анжелики Фесенко «Севастополь: неизвестное об известном».

Первая книга победила в номинации «Современная литература», вторая — «Краеведение».

В романе-эпосе Е.Решетова описываются драматические события последних дней героической обороны Севастополя 1942 года. Для погружения в эпоху наряду с рядовыми героями повествования — офицерами, моряками, жителями города, автор вводит в сюжет и исторических личностей — адмирала Колчака, председателя временного правительства Керенского, командующего советским Черноморским флотом Филиппа Октябрьского, фашистского фельдмаршала Манштейна.

— Для меня стало неожиданным и участие, и присуждение мне очень престижной литературной премии. Я профессиональный историк, а в качестве автора художественного произведения выступил впервые. Это мой первый литературный опыт. Как историк в своей работе я пользуюсь сухими научными фактами, но работая в архивах и особенно общаясь с очевидцами исторических событий, я проникся тем драматизмом и эмоциональностью, с которыми люди вспоминали последние дни обороны города. Поэтому появилась мысль изложить все в художественной форме, — рассказал Е.Решетов.

Книга А.Фесенко повествует о значимых событиях в истории Севастополя, содержит интересные краеведческие факты о городской жизни дореволюционного периода.

— Первая глава книги посвящена историческим местам: Графская пристать, Приморский бульвар, другие памятники. Вторая — быт. Чем город жил: как он убирался, какие были артели, как ставились водомеры, как выращивали устрицы и отправляли их в Петербург, гуляли на Приморском бульваре, праздновали Пасху. Третья глава — портреты известных личностей, которые внесли весомый вклад в развитие города — Ушаков, Лазарев, Грейг, Перелешин, герои Крымской войны и многие другие. Книгу предваряет очерк об истории города с его основания до октября 1917 года, — презентовала свой труд второй историк.

Также жюри приняло решение отметить поощрительной премией поэтический сборник Марины Орловой «У ветра широкие рукава». В нем стихи разных лет: гражданская лирика, рассуждения о женской судьбе и счастье, обращение к будущему.

Городская литературная премия была учреждена в Севастополе в 1993 году. Она присуждается каждый год в канун дня рождения великого русского писателя Льва Толстого севастопольским авторам за лучшее опубликованное произведение. Книга должна быть издана в текущем году или годом ранее. По правилам, которые были приняты в 2021 году, общий фонд премии — 200 тысяч рублей. Обычно за первые премии выдают по 60 тысяч рублей, за поощрительные — по 20 тысяч.