В Крыму выплату за контракт на СВО повысили до 800 тысяч рублей

Власти Республики Крым повысили до 800 тысяч рублей размер выплаты жителям региона при заключении контракта с Минобороны до конца 2025 года, сообщил глава республики Сергей Аксенов.

«Единовременная денежная выплата лицам, заключившим контракт с Министерством обороны Российской Федерации в период с 24 сентября 2025 года по 31 декабря 2025 года, составит 800 тысяч рублей», — цитирует сообщение ТАСС.

Ранее размер выплаты составлял 500 тысяч рублей. Также в регионе в качестве региональных мер поддержки предоставляется земельный участок, вместо него можно получить денежную компенсацию — 1 млн рублей.

В Севастополе с 1 августа 2025 размер региональной единовременной выплаты военнослужащим, заключившим контракт с Минобороны РФ на участие в СВО, составляет 700 тысяч рублей.