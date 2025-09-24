Подписано постановление о праздничных и выходных днях в 2026 году

В новом году 3 и 4 января выпадают на субботу и воскресенье. Так как это нерабочие праздничные дни, их решено перенести на пятницу, 9 января, и четверг, 31 декабря, соответственно.

Таким образом, с учетом нормы Трудового кодекса о переносе выходного дня на следующий после него рабочий день при совпадении выходного и нерабочего праздничного дней в 2026 году будут следующие дни отдыха:

— с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года (12 дней),

— с 21 по 23 февраля (3 дня),

— с 7 по 9 марта (3 дня),

— с 1 по 3 мая и с 9 по 11 мая (по 3 дня),

— с 12 по 14 июня (3 дня),

— 4 ноября,

— 31 декабря.