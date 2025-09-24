Платных парковок станет больше, а личного транспорта — меньше

Правительство Севастополя утвердило план создания единого интеллектуального парковочного пространства и его интеграции в транспортную систему города.

За год — к 1 сентября 2026 года проведут инвентаризацию всех парковок, проанализируют потребность города в парковочных местах в соответствии с типом транспорта. Также определят, сколько нужно перехватывающих парковок, чтобы переключить поездки горожан на общественный транспорт.

До 1 апреля 2027 году намечено разработать документы транспортного планирования с учетом необходимости развития парковочного пространства и снижения автомобилизации в Севастополе.

К 1 января 2028 года в городе все парковки должны быть приведены в соответствие с требованиями законодательства: разметка, знаки и т.д. Информация о местах на парковке должна размещаться на общедоступном ресурсе.

Еще полгода потребуется для утверждения концепции строительства недостающих парковок. Этот документ будет иметь разбивку на три части: краткосрочные мероприятия — введение платных парковок; среднесрочные — строительство многоуровневых и перехватывающих парковок, внедрение интеллектуальных систем управления ими; долгосрочные — создание интеллектуальной системы единого парковочного пространства на основе цифровой платформы и интеграции с общественным транспортом.

Все мероприятия концепции департамент транспорта начнет воплощать в жизнь с 1 января 2029 года.