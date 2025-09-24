Новороссийск подвергся атаке беспилотников

Украинские БПЛА ударили в центр города, в разгар дня. Есть раненые и погибшие. Введен режим ЧС.

Двое погибли, еще шесть человек, в том числе одного несовершеннолетнего, доставили в городскую больницу — троих в тяжелом состоянии, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Из-за падения обломков беспилотников повреждены семь домов, включая гостиницу «Новороссийск». В одном из зданий продолжают ликвидировать возгорание. Также повреждены 20 машин, три из них сгорели полностью.

Развернут оперативный штаб, координирующий действия всех служб. Ведутся поиски возможных мест падения обломков БПЛА. Развернут стационарный пункт временного размещения.

В Туапсинском муниципальном округе и Геленджике объявили угрозу применения безэкипажных катеров. Жителей и гостей просят покинуть прибрежную полосу. В Сочи проводят эвакуацию отдыхающих на пляжах. Такое решение — превентивные меры, принятые городским оперативным штабом из-за атак киевского режима на Краснодарский край.