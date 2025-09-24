Ночные рейды по выходным имеют результат
Госавтоинспекция Севастополя выявила 24 нарушения в ходе рейда «Ночной город».
В минувшие выходные во всех районах города проходил традиционный профилактический рейд. В отношении 24 водителей транспортных средств составлены административные материалы, в том числе:
— два за отказ от медицинского освидетельствования на опьянение;
— один — за управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения;
— один за пьяную езду и без прав;
— один за оставление водителем места ДТП;
— три за невыполнение обязанностей в связи с ДТП;
— четыре за непредоставление преимущества в движении пешеходам;
— три за управление незарегистрированным транспортным средством;
— три за отсутствие страховки ОСАГО.
Попались два нетрезвых водителя, ранее лишенные прав за пьяную езду. Их доставили в отделения полиции.
Два мотоцикла и семь автомобилей помещены на штрафстоянку.
Массовые проверки на дорогах города для выявления нетрезвых водителей, проводятся в выходные дорожными полицейскими на регулярной основе, сообщили в Госавтоинспекции Севастополя.