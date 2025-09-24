Минимальную зарплату поднимут сразу на 20%

Размер МРОТ с 1 января 2026 года составит 27093 рубля.

«Подготовлены корректировки в действующее законодательство в повышении минимального размера оплаты труда, он вырастет более чем на 20%. С 1 января следующего года составит 27 093 рубля», — сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства, посвященного проекту федерального бюджета на следующий год.

Предложенная мера будет способствовать увеличению заработных плат для 4,5 млн человек. Также показатель МРОТ влияет на многие социальные выплаты — отпускные, больничные и пособия.

Минимальный размер оплаты труда уже превышает прожиточный минимум. Такая индексация будет продолжена, заверил М.Мишустин.

В 2025 году МРОТ в России составляет 22440 руб.