Хабаровск передал Ялте саженцы дальневосточных деревьев

Хабаровск подарил Крымскому литературно-художественному мемориальному музею-заповеднику в Ялте саженцы уникальных дальневосточных растений. Обмен состоялся в рамках инициативы Общественной палаты Хабаровска по созданию памятника и сквера имени Антона Чехова, сообщили ТАСС в городской администрации.

В Ялту отправятся две ели аянских, одна сосна обыкновенная, четыре корейские кедровые сосны, два бархата амурских. Всем саженцам от одного до трех лет, это дальневосточные эндемики.

«Это символ культурной связи между Хабаровском и Ялтой. Мы рады передать частичку Дальнего Востока, чтобы она росла и цвела в Крыму, напоминая о нашей дружбе», — сказал мэр Хабаровска Сергей Кравчук, слова которого приведены в сообщении.

Сквер им.Чехова появится в Хабаровске на улице Калинина в 2026 году, сообщила ТАСС председатель Общественной палаты города Хабаровска Виктория Трегубенко. «Планируем открыть в следующем году. Будет благоустройство, будут скамейки, импровизированная сценическая площадка», — сказала В.Трегубенко. Также в планах установка памятника писателю.

Руководство Дома-музея Чехова в Ялте в Крыму передало в Хабаровск 14 чайно-гибридных роз «Антон Чехов», выведенных французским питомником в 2008 году.

«Когда я посетила Дом-музей Антона Павловича в Ялте, уже разрабатывался проект Общественной палаты по созданию сквера. Я рассказала о нем директору дома-музея и она решила передать нам в подарок эти розы. Мы же решили сделать ответный подарок, который будет напоминать о нашем крае», — поделилась В.Трегубенко.