Для бойцов шьют одеяла-невидимки

Волонтеры из гаспринской «Швейной роты» с начала года отправили на фронт 500 антидроновых одеял, которые спасают наших солдат от вражеских беспилотников. Швеи готовы поделится опытом и полезными советами по изготовлению таких накидок с волонтерами из других городов и регионов.

Активистка «Швейной роты» Анна Цыпляева рассказала «Севастопольской газете», что антитепловизионные одеяла и накидки кроме защиты от тепловизоров, идеально предохраняют от холода, ветра, осадков, а также обеспечивают визуальную маскировку.

Для помощи фронту женщины объединились по внутреннему порыву. Ни у кого из них мужчины не воюют, но, как они сами говорят, каждый из бойцов на линии фронта для них как отец, брат, сын.

Сначала работа шла не быстро — не хватало опыта. Но со временем и с помощью гаспринских депутатов волонтеры обзавелись помещением, приобрели две механические швейные машинки. Для изделий швеи используют прочную непромокаемую ткань «Оксфорд» с полиуретановой пропиткой маскировочных расцветок и спецматериал — фольгированный термоизол, который обладает высокой температуростойкостью. Их одеяла и накидки долго держат тепло — их гораздо сложнее обнаружить тепловизору и самое главное — они не шелестят, что очень важно на передовой!

Изделия прошли обкатку в боевых условиях и зарекомендовали себя с лучшей стороны. Благодаря разработанной технологии и лекалам, на прострочку одного одеяла размером 1,5х2 метра уходит 30-35 минут, одеяла с капюшоном — около 50 минут.

Одеяло работает как «плащ-невидимка»: накрывшись им человек не попадает на экран тепловизора вражеских разведчиков. Оно отражает, то есть не даёт тепловизору увидеть тепло. Им можно накрыть окоп, можно накрыть блиндаж, можно накрыть наводчика, который сидит в окопе.

— Тенты и накидки для техники, конечно, значительно больше чем одеяла — 5х10 метров. Как-то нас попросили сшить накидки для минометного расчета. Необходимо было прикрыть трех бойцов и миномет. С работой мы справились. Ребята нам потом рассказывали, что наши покрывала спасли их от украинского дрона-бомбардировщика «Баба Яга», — рассказала А.Цыпляева.

По ее словам, на передовой большая потребность в таких накидках. Чем больше их будет сшито и отправлено, тем большую защиту можно обеспечить нашим военным. Сейчас пошивом в бригаде занимаются четыре женщины. А хочется изготовить как можно больше спасительных накидок.

«Швейная рота» готова делиться со всеми своей технологией, чтобы выпуск таких одеял-накидок стал массовым. Все неравнодушные и заинтересованные могут получить консультации, лекала и другие наработки, связавшись со «Швейной ротой» по телефону: +7(978) 511-59-52, Анна.