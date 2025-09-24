Автомобили с правым рулем запрещать не будут

МВД России выступает категорически против каких-либо ограничений в эксплуатации праворульных автомобилей. Никаких проектов нормативных правовых актов в этой сфере в настоящее время ведомством не разрабатывается и не планируется.

В связи с появлением в СМИ сообщений о предложениях ввести дополнительные обременения (утилизационный сбор, ограничение ввоза, поэтапная замена и другие) на транспортные средства с правым расположением рулевого управления, официальный представитель МВД России Ирина Волк проинформировала, что министерство такие инициативы не выдвигало и не поддерживает.

Она привела данные, что 2024 году удельный вес числа погибших в авариях с участием праворульных автомобилей составил около 12% от общего числа погибших в ДТП. При этом изучение возможностей обеспечения безопасности при эксплуатации праворульных автомобилей предусмотрено в проекте новой Стратегии повышения безопасности дорожного движения. Планируется оценить риски, обусловленные, например, особенностями расположения механизмов управления и настройками внешних световых приборов в таких автомобилях.

Предстоит выработать конкретные меры, включающие в том числе проведение соответствующей просветительской работы с водителями и совершенствование качества их подготовки. Эти меры направлены на повышение безопасности при управлении праворульным транспортом, а также выработку механизмов взаимной адаптации таких автомобилей и дорожной инфраструктуры. Ни о каких запретах в этой сфере в проекте стратегии речи не идет.

Инициатива есть

Принять меры по стимулированию замены автомобилей с правым рулем на более безопасные леворульные транспортные средства, призвал на прошлой неделе глава Комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов. Он направил письмо на имя первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, отметив в документе, что в последние годы увеличился импорт автомобилей из восточных стран, выпускающих преимущественно такие автомобили, что повлекло рост основных показателей аварийности с их участием, сообщил сайт СенатИнформ.

А.Кутепов привел данные агентства «Автостат», согласно которым в России 3,87 млн легковых автомобилей с правым рулем, порядка 1,99 млн из которых зарегистрированы в Дальневосточном, а еще 1,43 млн единиц — в Сибирском федеральном округе.

«Доля автомобилей с правым рулем в отечественном автопарке составляет около 8,2%. При этом в прошлом году с участием автомобилей с правым рулем произошло 16077 ДТП (что больше на 0,9%, чем годом ранее), то есть 12,2% от доли всех ДТП в 2024 году», — сказано в письме.

Сенатор отметил, что при реализации мер по стимулированию замены автомобилей с правым расположением рулевого управления на более безопасные леворульные транспортные средства, очень важно, чтобы регуляторные, ограничительные требования носили плановый поэтапный характер и сочетались со стимулирующими мерами.