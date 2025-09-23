За Форос ответили

Министерство обороны РФ в сообщении о ходе СВО рассказало о нанесении ударов по силам спецопераций ВСУ и иностранным наемникам, которые отвечали за подготовку теракта в Крыму.

«Сегодня ночью, в ответ на террористический удар по гражданским объектам на территории населенного пункта Форос Республики Крым, в результате которого погибли и пострадали мирные жители, Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар по пунктам временной дислокации отряда сил специальных операций ВСУ и иностранных наемников подразделения «Призраки» ГУР Украины в районах населенных пунктов Татарбунары и Рассейка Одесской области, осуществлявших подготовку и проведение данной террористической акции», — говорится в сообщении.

Кроме того, поражены места хранения беспилотных летательных аппаратов на аэродроме «Школьный» в Одесской области, с которого запускались ударные дроны по гражданским объектам в Крыму.

Также нанесен удар по цехам предприятия «Мотор Сич» военно-промышленного комплекса Украины, в которых собирали ударные беспилотники для ударов по территории России.

В воскресенье, 21 сентября, около 19.30 в курортном поселке Форос, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько коммерческих объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. Три человека погибли, еще 16 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму.