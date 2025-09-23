Упавшие в результате ливня ветки обещают доубирать

Все упавшие деревья и ветки в результате непогоды 18 сентября уберут. Такое обещание дано и.о.заместителя губернатора Максимом Ковалевым.

Так он отреагировал на поручение шефа доубирать то, что еще за неделю не убрано.

М.Ковалев заверил, что во время разгула стихии и после нее большая часть поступивших заявок была отработана или взята под контроль.

— У нас по электроснабжению все восстановлено. На Манганари водопровод тоже привели в порядок. Все остальное — это мусор, ветки, деревья, — объяснил М.Ковалев.

По его словам, были ситуации, которые решались оперативно, другие потребовали более длительного времени.

— Там и физика процесса несколько иная, и есть объективные причины. Но в целом все приведено в порядок и функционирует. Работа в мобилизованном режиме продолжается, — сказал и.о.замгубернатора.