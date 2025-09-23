Проверили, как строят школу и «Огурец»

Прокуратура Ленинского района Севастополя продолжает надзорное сопровождение строительства социально значимых объектов по контрактам, заключенным в рамках госпрограммы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и Севастополя».

Заместитель прокурора района Алексей Литвин проверил ход строительства школы в районе 5-го км Балаклавского шоссе на ул.Верещагина и реконструкции транспортной развязки «Огурец». Выезжал он на объекты с представителями заказчика — ГКУ «Единая дирекция капитального строительства», подрядных организаций и почему-то с сотрудниками полиции.

В ходе проверки установлены проблемные вопросы и пути их разрешения, сообщила пресс-служба прокуратуры Севастополя.