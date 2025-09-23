Просят не покупать бензин про запас

Председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк призвал граждан не создавать ажиотаж и не покупать топливо про запас.

«Топливо продолжает поступать в регион и позволяет обеспечить текущие потребности. Просим граждан не создавать искусственный спрос, не приобретать топливо про запас в канистры и не усугублять ситуацию», — написал Ю.Гоцанюк в своем телеграм-канале.

Он призвал до нормализации поставок покупать топлива в обычном режиме, чтобы сохранить стабильность на рынке.

Как передает корреспондент ТАСС, на заправках полуострова наблюдается нехватка 92-го и 95-го бензина, на некоторых топливо этих марок выдают по талонам.