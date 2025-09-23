Ливневку в Казачье бухте будут доделывать

Недавно отремонтированная ливневая канализация в Казачьей бухте во время недавнего ливня не справилась с потоком воды. На это было обращено внимание 19 сентября на заседании правительства.

— Понятно, что выпала месячная норма осадков, но тем не менее цель не достигнута, –—обратился к своему заместителю по ЖКХ Максиму Ковалеву глава города.

В ответ тот подтвердил, что ливневка с задачей не справилась.

— Объем воды большой. Ливневка, которую сделали, не справляется с залповым сбросом. Будем искать технические решения, предварительно уже знаем, что сделаем. Поэтому буквально на этой неделе уже определимся и приступим к работе, — отреагировал М.Ковалев.

— Давайте! Может, там надо еще дополнительно сделать секции перехвата, закопать какую-то емкость. Думайте! — продолжил разговор губернатор Михаил Развожаев, поручив попробовать разобраться и решить проблему к следующему ливню.

Накануне 1 сентября другой замгубернатора Павел Иено отчитался, как за лето отремонтировали дорогу к школе в Казачьей: «Дорожники обустроили ливневую канализацию и установили колодцы с аварийным сбором, чтобы в период сильных осадков дороги не затапливало, уложили новый асфальт, обустроили тротуары и бордюры».