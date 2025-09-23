Конференцию в Херсонесе посвятили Мирону Золотареву

В музее-заповеднике «Херсонес Таврический» в эти дни проходит V научная конференция «АРХОНТ. Античные реликвии Херсонеса: открытия, находки, теории». Ее посвятили памяти известного археолога и исследователя Херсонеса Мирона Ильича Золотарева, он родился 80 лет назад.

Участие в конференции принимают ученые из Москвы, Санкт-Петербурга, Саратова, Ростова-на-Дону, Краснодара, Симферополя и других городов. Всего будет представлено 70 докладов, в рамках которых планируется обсудить различные аспекты истории Херсонеса и Причерноморья в эпоху Античности, а также письменные источники и материальную культуру, отраженную в памятниках археологии.

Участникам конференции представят открытия последних лет, а также предметы из фондов музея-заповедника, в том числе найденные в экспедициях М.Золотарева. Конференция продлится до 26 сентября.