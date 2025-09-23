Дешево отдохнуть не удалось

Севастопольские оперативники задержали жительницу Симферополя, подозреваемую в мошенничестве с сертификатами на отдых, сообщили в пресс-службе УМВД города.

В августе 47-летней врачу из Симферополя коллега предложила два сертификата на посещение пятизвездочного крымского отеля. Отдавала она их намного дешевле реальной стоимости. Обрадовавшись выгодному предложению, женщина позвонила подруге — 50-летней жительнице Севастополя, и предложила отдохнуть вместе.

Женщины отдали за отдых «почти даром» 111 тысяч рублей и стали ждаль свои «пропуски» в отель. Получившая деньги коллега откладывала передачу заветных сертификатов, а деньги возвращать отказалась. Для подтверждения, что сертификаты существуют, спустя месяц она прислала их фотографию. Но оказалась, что врач из Севастополя уже отдыхала в этом отеле. Ее сертификаты выглядели совсем иначе. Когда обман раскрылся, а деньги так и не вернулись, женщина обратилась в полицию с заявлением о мошенничестве.

Сотрудники отдела по борьбе с экономической преступностью ОМВД России по Ленинскому району Севастополя задержали 45-летнюю врача из Симферополя. Оказалось, что ее коллеги не единственные жертвы. Еще пять подобных случаев зарегистрировано в Симферополе.

Подозреваемая полностью признала вину и возместила материальный ущерб в полном объеме. По статье «Мошенничество» ей грозит до 5 лет лишения свободы.