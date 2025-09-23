Будем дружить с Никарагуа

О перспективах дружбы и взаимовыгодного сотрудничества Севастополя с Республикой Никарагуа сообщила в своих соцсетях заместитель губернатора Севастополя Мария Литовко. Она рассказала, что 22 сентября участвовала в церемонии подписания соответствующего соглашения в Доме приемов МИД РФ в Москве, в присутствии Министра иностранных дел Российской Федерации Сергея Лаврова.

Документом предусматривается расширение международного присутствия Севастополя, укрепление внешнеполитических, экономических и культурных связей, а также создание условий для выхода на новые внешние рынки.

Сотрудничество с Республикой Никарагуа началось в 2024 году, а нынешнее подписание следует рассматривать, как один из этапов этой работы.

Замгубернатора также рассказала о сотрудничестве в конкретных сферах. Например, в науке и образовании, где налицо взаимная заинтересованность Национального автономного университета Никарагуа в столичном Манагуа с Институтом биологии южных морей в Севастополе. Налаженные научные связи смогли бы открыть новые возможности для совместных исследований в области морской экологии, биотехнологий и аквакультуры.

Что касается сферы образования, то в Севастополе уже не один год успешно реализуется взаимодействие между севастопольской общеобразовательной школой №45 с углубленным изучением испанского языка и школой им.Рубена Дарио в Матагальпе.

Имеются проекты в сфере экономики и торговли, в части развития экспорта и импорта. Оба государства заинтересованы в поиске новых рынков сбыта и привлечении инвесторов в агропромышленный комплекс. Есть также идеи для сотрудничества в области спорта, в сфере ЖКХ, экологии, а также туризма.

На этой церемонии в МИДе соглашения о сотрудничестве с Никарагуа также подписали ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области.

Никарагуа признала Крым частью России еще в 2014 году. В ноябре 2020 г. на полуострове открылось Почетное консульство этой страны. Через год было заключено соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве между Никарагуа и Республикой Крым.

В июле 2025 г. сопрезиденты Никарагуа Даниэль Ортега и Росарио Мурильо направили на имя Владимира Путина послание, в котором в очередной раз выразили полную поддержку специальной военной операции ради восстановления справедливости и безопасности, а также заявили о признании новых регионов неотъемлемой частью территории России.