В Минске подтвердили информацию о пострадавших белорусах в Крыму

МИД Белоруссии подтвердил информацию о двух пострадавших белорусах в результате атаки БПЛА на санаторий в Форосе, сообщили ТАСС в пресс-службе дипведомства.

«Подтверждаем поступившую информацию о происшествии с гражданами Республики Беларусь в Крыму. Согласно уточненным данным, двое пострадавших получили ранения средней степени тяжести», — проинформировали в министерстве.

В МИД отметили, что белорусские дипломаты находятся в постоянном контакте с правоохранительными органами и медицинскими учреждениями. «Министерство иностранных дел Республики Беларусь держит ситуацию на особом контроле. При необходимости гражданам будет оказана всесторонняя поддержка», — добавили в пресс-службе.

Около 19.30 мск 21 сентября в курортной зоне Крыма, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. В поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, повреждения получили несколько объектов на территории санатория и здание школы. Три человека погибли, еще 16 пострадали.