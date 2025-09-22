Украинские беспилотники атаковали Форос

В курортном поселке на ЮБК повреждена школа и знания на территории санатория. Есть погибшие и пострадавшие.

Как сообщили в Минобороны России, «21 сентября киевским режимом совершена преднамеренная террористическая атака по гражданским объектам на территории Республики Крым. Около 19.30 мск в курортной зоне Республики Крым, где нет никаких военных объектов, вооруженными силами Украины нанесен террористический удар с применением БПЛА, снаряженных фугасными боезарядами».

В результате террористического акта, по предварительной информации, погибли трое гражданских лиц, 16 — получили ранения различной степени тяжести.

Медицинская помощь

В Форос были оперативно направлены две реанимобильные бригады скорой помощи, укомплектованные врачами, анестезиологами, реаниматологами и средним медицинским персоналом. Всего за 20 минут 47 сотрудников ФГБУ «Ялтинский многопрофильный медицинский центр Федерального медико-биологического агентства» были на своих рабочих местах, а для оказания помощи были развернуты четыре дополнительные операционные.

Всего в Ялтинский центр поступили 13 человек, 12 из них госпитализированы: четверо в тяжелом состоянии, семеро — в средней степени тяжести. Решается вопрос о возможной транспортировке одного из пациентов санавиацией. Всего проведено четыре операции. Один пациент находится на искусственной вентиляции легких, одному потребовалось переливание крови, сообщили в крымском Минздраве.

У всех пострадавших осколочные ранения. Они находились на береговой линии Фороса в момент атаки. Это и местные жители, и гости поселка: севастопольцы, крымчане, граждане Республики Беларусь.

«Благодарю Бога и судьбу, что среди пострадавших нет детей!» — написала в своем телеграм-канале мэр Ялты Янина Павленко.

Выплатят материальную помощь

Глава Крыма Сергей Аксенов утром 22 сентября сообщил о принятом решении о выплате материальной помощи. Семьям погибших в результате атаки БПЛА в районе пгт Форос — в размере 1,5 млн рублей, пострадавшим с ранениями тяжелой и средней степени — по 600 тысяч, получившим легкие травмы — по 300 тысяч.

Пожар в школе тушили три часа

Как сообщили в ГУ МЧС России по Республике Крым, сообщение о возгорании в актовом зале школы в пгт Форос на ул. Терлецкого поступило в в 19.51. Пожар локализован в 20.54 на площади 80 кв.м. Полная ликвидация — в 22.51. Пострадал школьный сторож.

Всего для ликвидации пожара привлекалось 34 человека и 12 единиц техники.

В учебном заведении разрушен актовый зал, повреждена библиотека и столовая. Учеников школы на несколько дней переведут на дистанционное обучение.

Так как учебный корпус не пострадал, поставлена задача — следы разрушений устранить в течение трех дней и возобновить образовательный процесс.

Найдут отдавших приказ атаковать курортный поселок

Возбуждено уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму, сообщили в Следственном комитете России. Устанавливаются украинские боевики, отдавшие и исполнившие преступный приказ об атаке гражданских объектов на российской территории.

Следователи и криминалисты работают в Форосе на месте происшествия с целью изъятия фрагментов БПЛА для дальнейшего назначения по ним экспертиз, а также установления материального ущерба. Допрашиваются очевидцы.