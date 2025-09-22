Школу восстановят в кратчайшие сроки

Ущерб, а также сроки восстановления школы в Форосе, пострадавшей от атаки украинских беспилотников, определит группа специалистов Минстроя. Они уже работают на месте, сообщила мэр Ялты Янина Павленко.

Летом в школе провели большой ремонт: привели в порядок столовую, лестницы, холл, кабинеты начальной школы. В результате вражеской атаки пострадали актовый зал и библиотека. Учебный корпус — это отдельное знание. Атака беспилотников его почти не задела.

В школе учатся 208 ребят, их временно перевели на дистанционное обучение.

«Сейчас наша приоритетная задача — возобновить учебный процесс. Для этого будут задействованы средства из фонда чрезвычайных ситуаций Республики Крым. Все процессы под контролем главы Республики. Верю, что общими усилиями восстановим школу в кратчайшие сроки», — написала Я.Павленко в своем телеграм-канале.

Она поблагодарила всех, кто задействован в устранении последствий вчерашней атаки и оказывает помощь: медиков ФМБА, скорой помощи Минздрава Крыма, их коллег из Севастополя, сотрудников МЧС и всех задействованных сил, курорт «Мрия», который предоставил номера для переселения отдыхающих.

В воскресенье, 21 сентября, в поселке Форос, находящемся у границы с Севастополем, в результате удара вражеских БПЛА повреждения получили несколько объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. Три человека погибли, еще 16 пострадали. В Минобороны России сообщили, что ВСУ нанесли удар по курортной зоне Крыма с помощью БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами.