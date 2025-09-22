Севастопольцы очень доверчивы

Схемы обмана становятся все более изощренными, предупреждает УМВД России по Севастополю.

20-летняя студентка перевела 33 тысячи рублей за аренду несуществующей квартиры, доверившись мнимому арендодателю в мессенджере.

18-летний юноша, соблазненный обещаниями высоких доходов, инвестировал 1,84 миллиона в сомнительный финансовый проект.

Пожилых людей среди обманутых оказалось намного больше.

62-летний мужчина потерял 500 тысяч после звонка «сотрудника» Крымэнерго.

61-летняя женщина перевела 932 тысяч «следователю», который убедил ее в необходимости «задекларировать деньги для избежания конфискации».

71-летний пенсионер перевел 1,65 млн рублей лжесотруднику Роскомнадзора, поверив в мнимое уголовное преследование.

66-летняя женщина на протяжении месяца выполняла указания «сотрудников» Росфинмониторинга и ФСБ и в итоге перевела им 9,7 миллиона рублей.

72-летний мужчина, поверив в легенду о «защите банковского счета», лишился 7,832 млн руб.

Итог: 24,759 млн рублей — цена доверчивости севастопольцев за три дня.

Как пожилые люди могли так долго оставаться без поддержки близких? Почему многомиллионные переводы не вызвали подозрений у родных?

Регулярно интересуйтесь финансовыми делами пожилых родственников, советуют в полиции. Установите на их телефоны приложения для блокировки мошеннических номеров.

Объясните, что настоящие сотрудники госорганов никогда не просят переводить деньги.

Совместно настройте ограничения на крупные банковские операции.

Договоритесь о обязательном совете с близкими перед любыми финансовыми решениями.

Проявите внимание к своим пожилым родственникам! Их финансовую безопасность можно обеспечить только совместными усилиями. Если вы заметили подозрительные звонки или необычное поведение близких — немедленно сообщите в полицию по номеру 102.