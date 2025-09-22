Предварительный ущерб от атаки на Форос превышает 18,7 млн рублей

«Сейчас действуем в рамках режима ЧС муниципального уровня. Однако предварительный подсчет ущерба уже превышает 18,7 млн рублей. На этом основании готовим документы для выхода с ходатайством к главе Республики Крым Сергею Валерьевичу Аксенову о введении режима ЧС республиканского уровня для привлечения дополнительных ресурсов», — цитирует Я.Павленко ТАСС.

На заседании комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности департаменту строительства и благоустройства поручено срочно оценить все повреждения, определить полный перечень необходимого для восстановления, прежде всего, Форосской школы. На ее территории после работы следственных органов сейчас началась уборка и ликвидация последствий атаки.

Сдайте кровь!

«Несмотря на то, что пострадавшим от вчерашней атаки оказывается вся необходимая помощь, они обеспечены всем, включая кровь и ее компоненты, прошу оказать поддержку участием в донорской акции, направленной на пополнение стратегически важного запаса крови», — обратилась Я.Павленко. Прием доноров в Ялтинском филиале «Центра крови» проходит по адресу: ул.Свердлова, 14, с понедельника по пятницу, с 8.00 до 13.00. При себе необходимо иметь паспорт гражданина РФ и СНИЛС.

В воскресенье, 21 сентября, около 19.30 в курортном поселке Форос, где нет военных объектов, ВСУ нанесли удар БПЛА, снаряженными фугасными боезарядами. Повреждения получили несколько коммерческих объектов на территории санатория «Форос» и здание школы. Три человека погибли, еще 16 пострадали. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело о теракте по факту атаки украинских боевиков на гражданские объекты в Крыму.