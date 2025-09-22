Предлагают спеть песни из мультфильмов вместе

Идея дружно собраться и всем вместе вспомнить любимые песни из любимых мультфильмов пришла в голову музыканту Севастопольского симфонического оркестра, руководителю его Малого состава Олегу Давлетову и показалась всем весьма интересной.

После этого составили целую программу будущего концерта, назвав его «Детство. Мультики. Мечты». Концерт будет составлен из песен из советских, российских и зарубежных мультфильмов, наверняка знакомых детям и их родителям, и, стало быть, способных объединить тех и других.

— Многие из этих мультиков мы назвали «родом из детства». Неважно, создали ли их в России, Японии или в Америке, главное, что они напоминают нам о детстве, точнее, являются этим самым детством. Мы придумали этакую машину времени, которая перенесет нас в детство, — рассказал О.Давлетов.

Главная фишка будущего концерта — интерактив. Все, кто соберется в зале Севастопольского центра культуры и искусства в этот вечер, смогут не просто подпевать, а петь во весь голос в режиме караоке, с использованием большого экрана и бегущей текстовой строки.

Впрочем, многим такая шпаргалка и не понадобиться, кто не знает наизусть «Облака-белогривые лошадки» из мультика «Трям! Здравствуйте!», или песенку из мультика «Ну, погоди!» «Расскажи, снегурочка...», или вальс «Карусель жизни» из аниме Хаяо Миядзаки «Ходячий замок». Другие песни из мультфильмов также знакомы и любимы всеми: «Приключения кота Леопольда», «Приключения капитана Врунгеля», «Крошка Енот» с его «От улыбки станет всем светлей...», «Как Львенок и Черепаха пели песню» с непременной «Я на солнышке лежу...». К слову, дети, которые эти мультфильмы не видеди, в этот вечер смогут их посмотреть.

— Сначала мы думали сделать акцент на детскую аудиторию с соответствующим временным регламентом, но потом так увлеклись, что вышли за эти рамки. Надеемся, что в зале тишины не будет. Хотим, чтобы все улыбались, а потом рассказывали друзьям и знакомым, как это было здорово и весело! — поделился О.Давлетов.

В концерте задействованы все 14 музыкантов Малого состав Севастопольского симфонического оркестра. Из духовых, это флейта, труба, тромбон, фагот. Также все струнные: скрипки, альты, виолончели, контрабас. Кроме этого, участие в концерте примет приглашенная вокалистка, концертмейстер оркестра Лада Золотарева, которая также будет играть на рояле.

Как напомнила «Севастопольской газете» Л.Золотарева, в этом июне в СЦКИ с большим успехом уже прошел концерт «Вечер. Музыка. Кино», на котором были исполнены композиции из знаменитых кинофильмов. Тогда зрители приветствовали буквально каждую композицию бурными аплодисментами. Этот успех и навел на мысль развить идею и продолжить радовать зрителей.

На вопрос об общем количестве композиций будущего концерта вокалистка пожала плечами:

— Их будет очень много, они будут разными, но обязательно знакомыми и любимыми.

После коротких интервью о будущем концерте музыканты приступили к репетиции. Пока в своей обычной одежде, которую потом они сменят на забавные сценические костюмы, отвечающие главной теме концерта. Какие костюмы? Это тоже станет сюрпризом для зрителей.

Пока же сообщим, что концерт «Детство. Мультики. Мечты» состоится 27 сентября, начало в 18.00 в Севастопольском центре культуры и искусства (ул.Ленина, 25).