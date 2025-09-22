Помогут оспорить увеличенный налог на недвижимость

Предпринимателям Севастополя предлагают внимательно отнестись к тому, как ДИЗО определит величину налоговой базы для определения вашего налога на недвижимость.

До 10 октября Департамент по имущественным и земельным отношениям Севастополя завершит формировать списки объектов недвижимости для включения в перечень, где налоговая база определяется как кадастровая стоимость.

В перечень вносятся объекты недвижимости, которые фактически используются под: административно-деловые центры, торговые комплексы, офисы, магазины, предприятия общепита, предприятия бытового обслуживания. Им налог на недвижимость будут рассчитывать по повышенному коэффициенту.

Предварительный и предполагаемый списки объектов будут размещены на официальном сайте правительства Севастополя.

Перечень объектов недвижимости будет направлен в управление Федеральной налоговой службы по Севастополю для расчета налога. Налоговая база будет определяться как кадастровая стоимость.

Если собственник недвижимости не согласен с включением своего объекта в этот перечень, он может подать письменное обращение в департамент до 10 ноября. Специалисты аппарата Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Севастополе готовы помочь в подготовке такого обращения.

Подать обращение в ДИЗО можно лично или отправить по почте: 299011 Севастополь, ул.Советская, 9. Дополнительную информацию можно получить в департаменте по телефону: (8692) 54-25-38.

Окончательный перечень будут опубликован на официальном сайте правительства Севастополя не позднее 1 декабря 2025 года.