Победила на научной конференции в Госдуме

Как рассказал директор МАН Севастополя Сергей Пасеин, в оргкомитет конференции ежегодно поступает более 800 научных разработок от ребят в возрасте от семи до 17 лет из всех регионов РФ. В этом году Севастополь в финале конкурса представляли пять учащихся Малой академии наук, они привезли научно-исследовательские и технологичные проекты в области программирования, экобиотехнологий и новых материалов.

Из всех оргкомитетом была высоко оценена научная работа С.Мороз «Отклик средиземноморской мидии «Mytilus galloprovincialis' Lamarck, 1819 на нефтяное загрязнение» в номинации «Экомир будущего». К участию в конференции девушку подготовила научный руководитель Екатерина Скуратовская.

По словам С.Пасеина, практическая ценность проекта состоит в использовании результатов работы для разработки мониторинговых программ, в том числе для биоиндикации водных объектов, загрязненных нефтяными углеводородами, с использованием параметров средиземноморской мидии.