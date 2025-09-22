На выставке дизайнеров показали Крым через чувства

В экспозиции — графические плакаты, а также архитектурные проекты, связанные с различными дизайнерскими направлениями.

— Мы постарались максимально представить практикующие дизайнерские проекты, в том числе студентов четвертого курса СевГУ направления «Архитектура и дизайн», а также молодежной секции Крымского союза дизайнеров. Всего в выставке принимают участие десяток участников. Они представили 18 планшетов. Главным объектом для разработок стал Крым в авторских ощущениях.

О некоторых проектах севастопольцам известно, среди них — Доска почета в сквере в Инкермане. Ее автор — М.Пилипенко. Проект стал победителем в студенческом конкурсе.

— Меня вдохновила природа Инкермана. Я хотела рассказать своим проектом, что всё, что делается на благо Инкермана, и его люди, становятся частью истории этого места, — объяснила М.Пилипенко.

Еще одна ее конкурсная работа — концептуальный проект «Уличный домик для севастопольских кошек». Оказывается, всего было реализовано три домика, в том числе на Приморском бульваре. Источником вдохновения стала архитектура Нового Херсонеса, а также фасады севастопольских зданий.

По мнению девушки, входные отверстия домика для котиков вполне соответствуют нормам и исключают сквозняки.

— Котикам будет комфортно залезать в отверстия в холодное время года, — считает молодой дизайнер.

Один из студенческой проектов связан с дизайн-концепцией интерьера столовой в Институте ядерной энергии и промышленности СевГУ.

— Это новый взгляд на то, как может выглядеть место, где студенты проводят свободное время, — уточнила М.Пилипенко.

На стадии реализации также студенческий авторский проект кафе «Медоборы» в ТЦ SeaMall. Еще одна дипломная работа касается оформления интерьера для коворкинг -центра.

Так называемый «Музей древностей» также представлен в форме концептуального решения. Как уже сообщала «Севастопольская газета», в марте 2025 года, Музей истории древности, Античности и Средневековья был создан преподавателями и студентами кафедры «Всеобщая история и мировая культура».

Очередной выставочный проект касается сквера «Тихое место» в районе улицы Курчатова, сейчас эта территория пребывает в заброшенном состоянии.

Серию скульптур для внутреннего дворика СевГУ «Навстречу горизонту» на ул. Университетской показала Екатерина Исканцева.

И это не полный перечень представленных работ. Выставка будет работать до 26 сентября с 9.00 до 17.00.