На дорогу в Крым выделено 10 млрд рублей

В 2025 году на капитальный ремонт участка автодороги федерального значения Р-280 «Новороссия» Ростов-на-Дону – Мариуполь – Мелитополь – Симферополь, проходящего по территориям Донецкой Народной Республики и Запорожской области, будет выделено порядка 10 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано, сообщала пресс-служба кабмина.

За счет финансирования из резервного фонда Правительства трасса на этом участке будет отремонтирована и расширена с двух до четырех полос. Этой работой займется Росавтодор. Решение позволит привести дорогу в нормативное состояние и увеличить ее пропускную способность.

В 2025 году на приведение дорог в нормативное состояние новым регионам было выделено около 20 млрд рублей. А трасса «Новороссия» не только связала Крым сухопутным коридором со всей страной, но и стала частью маршрута «Азовское кольцо» — современной автомобильной дороги вокруг Азовского моря.