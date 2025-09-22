Экс-депутата Бальбека задержали

Сотрудники МВД по Республике Крым задержали бывшего депутата Госдумы и экс-заместителя председателя Совета министров Крыма Руслана Бальбека, который ранее был объявлен в федеральный розыск.

Задержание произошло в ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий на территории Кабардино-Балкарской Республики, сообщили в министертстве.

В настоящее время ведется уголовное дело в отношении 48-летнего фигуранта по статьям о неправомерном доступе к охраняемой законом компьютерной информаци и о клевете. Судом Р.Бальбеку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Полиция продолжает проводить необходимые оперативно-следственные действия. По их итогам будет принято процессуальное решение. Предварительное расследование по делу продолжается.

Р.Бальбек был депутатом Государственной думы VII созыва, заместителем председателя думского комитета по делам национальностей с октября 2016 по октябрь 2021 года. Сообщение о его розыске появилось в середине августа 2025 года.