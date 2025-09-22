Будут реконструировать «Порт Крым»

Ищут подрядчика, который за 177 млн рублей выполнит проект реконструкции гидротехнических сооружений паромной переправы в Керчи.

Заявки на участие в аукционе принимаются до 22 сентября текущего года, сообщает портал RosTender.info.

Реконструкция «Порта Крым» должна улучшить эксплуатационные характеристики переправы и повысить безопасность пассажирских и грузовых перевозок. Запланировано обновление инфраструктуры, что должно способствовать увеличению пропускной способности и снижению времени ожидания на переправе.