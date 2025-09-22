Бензин на заправки обещают завезти в ближайшие дни

Ситуация с поставками топлива на полуостров в ближайшие дни стабилизируется, пообещал председатель Совета министров Республики Крым Юрий Гоцанюк.

По его словам, причиной возникших трудностей стали неблагоприятные погодные условия, повлиявшие на работу Керченской паромной переправы, что привело к задержкам и сокращению объемов поставок горюче-смазочных материалов на полуостров.

«В ближайшие дни ожидается восстановление регулярных поставок бензина марки АИ-95, дизельного топлива и газа», — сообщил Ю.Гоцанюк.

В настоящее время Правительством Крыма прорабатывается вопрос об увеличении объемов поставок бензина АИ-92, чтобы максимально удовлетворить потребности населения и бизнеса, следует из сообщения пресс-службы председателя Совмина РК.

Топливо на АЗС Крыма и Севастополя в дефиците с середины августа. Власти Крыма тогда объясняли отсутствие бензина популярных марок летним наплывом туристов.