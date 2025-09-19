Старушки боялись потерять сбережения и чуть не потеряли

Жертвами преступников стали 82-летняя и 88-летняя пенсионерки, которые лишились бы своих сбережений, если бы не оперативное вмешательство полиции.

Злоумышленники действовали по классической схеме: позвонили 82-летней женщине, представились сотрудниками ФСБ и «юристами», убедили в необходимости перевести все деньги на «безопасный счет» для их защиты. Под предлогом помощи в организации «безопасного перевода» мошенники вызвали к пенсионерке таксиста, которому женщина передала 600 тысяч рублей, предварительно спрятав их в подушку и завернув в пакет. Таксист, не подозревавший о мошеннической схеме, отвез деньги другой жертве — 88-летней жительнице Севастополя.

На следующий день обработка продолжилась: та же пенсионерка передала через таксиста еще 549 тысяч рублей. В это время мошенники обрабатывали вторую жертву — 88-летней женщине поручили получить деньги, добавить к ним свои сбережения и ехать на такси в Анапу для «передачи средств на хранение». Старушка собрала 2,875 миллиона рублей и готова была отправиться в дальний путь, однако такси, в которое она села, уже контролировалось оперативниками.

В настоящее время по факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление и задержание подозреваемых, сообщила пресс-служба УМВД России по Севастополю.