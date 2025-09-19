Шторм бушевал ночью в Большой Ялте

Стихия, разгул которой пришелся на вечер четверга и ночь на пятницу, причинила ущерб Ялте и расположенной в 17 км от нее Алупке, где ураганным ветром сорвало часть крыши дома культуры и повалило деревья.

Все службы города работают в усиленном режиме, сообщила в своем телеграм-канале глава администрации Ялты Янина Павленко.

«Ялта приходит в себя после бури — работаем над устранением последствий. <...> Очень серьезно «досталось» Алупке: в доме культуры ураганом сорвало третью часть крыши (над концертным залом просвечивается небо), вырваны несколько окон <...> На данный момент полностью обесточили третий этаж здания, сейчас пытаемся накрыть аппаратуру и сидения в киноконцертном зале на случай дождя. Точные размеры повреждений скажут специалисты после детального осмотра», — цитирует мэра Ялтыhttp://tass.ru.

Я.Павленко рассказала, что ветром нанесен урон и Алупкинскому парку — много поваленных и аварийных деревьев, опасно зависших веток над дорожками и проходами по экскурсионным маршрутам. Она рекомендовала воздержаться от посещения парка в ближайшие несколько дней.

Самый разгул стихии пришелся на вечер и ночь — порывы ветра достигали 23 м/с. Выпало 24,3 мм осадков. Всего за сутки на линию ЕДДС поступило 550 обращений. Ветра не выдержали 43 дерева (24 уже убрано), три кровли и четыре электроопоры, пострадали шесть автомобилей. Зафиксировано пять крупных аварий по электроснабжению.

Циклон уходит

По прогнозу синоптиков, 19 сентября южный циклон сместится на Краснодарский край. Ночью еще пройдут дожди, местами очень сильные, грозы, а днем кратковременный дождь возможен в восточных районах. Ветер северо-западный 15-20 м/с, ночью в южных, восточных районах и в горах 25-30 м/с. Температура воздуха ночью 10...15°; днем 18...23°, в горах 12...17°.

В последующие двое суток область повышенного атмосферного давления обеспечит на полуострове погоду без осадков.