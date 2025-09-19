Последствия непогоды устраняют

Погибших и пострадавших от непогоды нет, сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Севастополю.

За минувшие сутки в регионе выпала почти месячная норма осадков, а вечером 18 и в ночь на 19 сентября был зафиксирован штормовой ветер.

В экстренные службы города поступило 234 обращения. В районе улиц Маршала Геловани, Волжская, Суворова деревья упали на проезжую часть, на Николая Музыки — на тротуар, на Будищева и Горпищенко стволы повалило на автомобили и также на Горпищенко — на балкон многоквартирного жилого дома.

Во всех этих случаях распилку и уборку деревьев выполнили специалисты аварийно-спасательной части и пожарно-спасательные подразделения МЧС России по Севастополю. К аналогичным работам в других районах города привлекалась Спасательная служба и коммунальщики.

Ликвидация последствий непогоды продолжается.