Отчитались об исполнении бюджета за первое полугодие

Утверждение бюджета за первое полугодие, а также отчет об использовании бюджетных ассигнований Резервного фонда правительства Севастополя рассмотрена 19 сентября на заседании правительства Севастополя в соответствие с бюджетным кодексом РФ и законом Севастополя о бюджетном процессе.

Как доложила и.о.директора департамента финансов Ирина Исаенко, за первое полугодие 2025 года исполнен со следующими параметрами: по доходам – 39,3 млрд рублей, по расходам – 38,8 млрд рублей. Годовой план по доходам исполнен на 50,7%. Налоговые и не налоговые доходы, поступили в бюджет в сумме 19,5 млрд рублей, годовой план исполнен на 57,4%.

Объем безвозмездных поступлений в бюджет составил 19,8 млрд рублей, из них 69% приходится на субсидии, 19% – на дотации и 11% – на иные межбюджетные трансферты.

Темп роста общего объема поступлений налоговых и не налоговых доходов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составил 128,2%, прирост — 4,3 млрд рублей.

Годовой план по расходной части бюджета исполнен на 46,9%, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года прирост составил 4,9 млрд рублей.

В структуре расходов наибольший удельный вес занимают здравоохранение, социальная политика, образование, жилищно-коммунальное хозяйство и экономика. На эти отрасли было направлено почти 34,6 млрд рублей.

Резервный фонд правительства Севастополя на 2025 год был утвержден в объеме 400 млн рублей, за первое полугодие было выделено 297,6 млн рублей. Средства были освоены в сумме 126,5 млн рублей.

Всю бюджетную отчетность после принятия постановления планируют направить для утверждения в Законодательное собрание города.